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Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır"

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını bildirdi.Bakanlıktan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde...

Genel 06.12.2019, 14:49
Kültür ve Turizm Bakanlığı:
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ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

#Basın açıklaması #Kültür ve Turizm Bakanlığı #Real Madrid #yalanlama
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