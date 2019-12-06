Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır"
ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını bildirdi.Bakanlıktan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde...
Genel 06.12.2019, 14:49
Bakanlıktan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49