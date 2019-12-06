Kültür ve Turizm Bakanlığı:

ANKARA (AA) -ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol futbol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.