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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya’da balona bindi
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya’da Balon Turuna Katıldı.
Genel 24.11.2019, 08:56
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kapadokya’da balon turuna katıldı.
Bakan Ersoy’un bindiği balonun pilotu Halis Aydoğan kalkış öncesinde uçuş güvenliği hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un bulunduğu sıcak hava balonu peribacaları arasından gökyüzüne havalandı. Bakan Ersoy ve beraberindekilerin içerisinde bulunduğu balon diğer yüzlerce balon ile birlikte yaklaşık bir saat Kapadokya semalarında kaldı. Gezi sırasında Bakan Ersoy, Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı yakaladı.
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