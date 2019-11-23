Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Kapadokya Alan Başkanlığı yıkım yetkisi aldı”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığının hayata geçirilmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Kapadokya bölgesine geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde bulunan yeraltı şehrini gezdi. Burada yetkililerden yeraltı şehri hakkında bilgiler alan Bakan Ersoy daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Kapadokya Alan Başkanlığının hayata geçmesiyle birlikte incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldik" dedi.

Bakan Ersoy, “Kapadokya Alan Başkanlığının hayata geçmesiyle birlikte yerinde incelemelerde bulunmak üzere geldik. Gezimize sabah başladık şuan ikinci noktayı geziyoruz. Önemli olan zaten Kapadokya’nın gelirlerini artırmak ve biz bunun için neler yapabiliriz. Kapadokya bölgesinin turizmden aldığı gelirleri artırmak için çalışıyoruz. Her geçen sene artış var, çok da hızlı artış oluyor. Ama özellikle yurt dışından geceleme sayısını yükseltmek, kalış sürelerini yükseltmek amacındayız. Hem de Alan Başkanlığı ile daha hızlı çalışarak tanıtımda ki payını da artırarak inşallah özlediği istediği yerlere gelecek diye düşünüyoruz” dedi.

“Kapadokya Alan Başkanlığı yıkım yetkisi de aldı”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin Kapadokya Alan Başkanlığı konusunda sorusuna da yanıt vererek "Kapadokya Alan Başkanlığı ile birlikte yetki karmaşası sona erdi ve artık Alan Başkanlığında yıkım yetkisi de oldu" diye konuştu.

Ersoy, “Şimdi Alan Başkanlığı kurulmasının ana sebebi yetki çatışmasının olduğu bölgeler. Yani mesela burada Çevre Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerde yetki çakışması vardır. Bu sebeple de kurullardan çıkacak kararlar çok uzuyordu. Eğer sürelerin uzamasına izin verirseniz bu seferde maalesef istemeyerek de olsa kaçak yapıya teşvik etmiş oluyorsunuz. İnsanların kararlar çıkması için 8 yıl beklediği oluyordu. 8 yıl beklemektense kaçak yapılaşma oluyordu. Bu Alan Başkanlığı ile birlikte bu süreler çok kısalıyor. Toplanma ve dosya karar sürelerini hızlandıracağız. Bölgenin istediği hızlı karar almayı sağlayacağız. Bir de Alan Başkanlığına eskiden yıkım yetkisi belediyelerde ve Çevre Bakanlığındaydı. Şuanda Alan Başkanlığı yıkım yetkisi de aldı. Bazen maalesef belediyeler seçim endişesi ile yıkım konusunda hızlı davranmıyorlar. Şimdi bundan sonra Alan Başkanlığı imara aykırı yapılaşmaların önüne daha hızlı geçecek. Yıkım yetkisini de yeri geldiği zaman kullanacak” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Kaymaklı yeraltı şehri incelemelerine Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici eşlik etti.