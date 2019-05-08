"Kültür Turizm Sivas" projesi tanıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, "Tematik Müzeler kuracağız. Aynı zamanda bu müzeleri, şehrin ekonomisine de katkı sunacak 'Yaşayan Müzecilik' anlayışı ile tasarlıyoruz. 'Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi' yine sadece şehrimiz için değil ülkemiz adına müzecilik açısından önemli bir çalışma." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Kültür Turizm Sivas" projesi tanıtım toplantısı, Cumhuriyet Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Vali Yardımcıları Yüksel Karadağ, Mehmet Nebi Kaya ile sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Ayhan, Sivas'ı turizm açısından bir cazibe merkezi haline getirmek istediklerini belirtti.

Sivas'ın 50'ye yakın proje ile turizmde gözde bir şehir olacağını vurgulayan Ayhan, "Kültür ve Turizm Sivas Projesi bu alanlarda yapılacak tüm çalışmaları bir arada görmemiz adına çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Marka Kent Sivas" projesi ile turizmde çok yönlü bir ofisin kurulacağını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Yapılan tanıtımlarla Sivas markası oluşturularak turizm doğrudan desteklenecektir. Turizm Danışma Hattı, Dijital Platformlarda Sivas, Sivas Tatil Planlama Sitesi, Marka Kent Sivas Sitesi, Sanal Alışveriş Sitesi, Sanal Harita Sistemi, E-mailing Sistemi, Turizm Akademisi gibi siteler oluşturulacak. Turizm sektöründe çalışabilecek nitelikli ve eğitimli elemanların yetiştirilmesi, şehrimize gelecek olan turistlerin en iyi şekilde vakit geçirmesi için bir turizm akademisi de kuracağız."

- "Müze denilince akla ilk gelen kent olacağız

Turizmin önemli alanlarından biri olan müzecilik üzerine çok özel çalışmalar yapılacağını aktaran Ayhan, şöyle devam etti:

"Tematik Müzeler kuracağız. Aynı zamanda bu müzeleri, şehrin ekonomisine de katkı sunacak 'Yaşayan Müzecilik' anlayışı ile tasarlıyoruz. 'Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi' yine sadece şehrimiz için değil ülkemiz adına müzecilik açısından önemli bir çalışma. Burada yine canlı bir yapı kuruyoruz. Müzede, sergi alanları, satış mağazaları, minyatür halı ve kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi ve geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi uygulama alanları da oluşturuyoruz. Gökmedrese'yi açıyoruz. Bununla ilgili nasıl kullanılacağı yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Gastronomi Müzesi, Tarım Müzesi, Etnoğrafya Müzesi, Basın Müzesi projeleri ile müzecilik anlamında yelpazemizin oldukça genişleyeceğine inanıyorum. Bu şekilde müze denilince akla ilk gelen kent olacağız. Ata sporlarımız Haralar Bölgesi Eko-Turizm Bölgesi projesi ile tekrar hayat bulacak. Farklı konseptlerin bir arada bulunacağı bu projede bölgenin tarihine vurgu yapan bir Savaş Atları Müzesi kuracağız."

"Hemşehri Turizmi" adı altında çeşitli festivallere de yer verileceğini anlatan Ayhan, "Bu sene ilkini gerçekleştireceğimiz 'Gardaşlık Festivali' bu anlamda çok önemli. İlimizin yöresel mutfağının tanıtımını yapmak amacıyla festivaller düzenleyeceğiz. Sivas’a ait yemeklerde daha fazla coğrafi işaret almak için başvuru sayımızı artıracağız. Ayrıca Aşık Veysel Festivali de düzenleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin potansiyelini artırıp 12 ay boyunca aktif hale getireceklerini vurguladı.

Sıcak Çermik Termal Turizm Merkezi'ne Denizli'de bulunan Pamukkale'ye benzer "Altınkale" dokusunun hazırlanacağını belirten Vali Ayhan, "Kangal Balıklı Kaplıca'nın eksikliklerini gidererek sağlık turizmi açısından bir merkez haline getireceğiz. Kalkım Balıklı Kaplıcası'nı da devreye sokacağız. Kış Turizmi ve Termal Turizmi beraber sunacağımız ve dünyada çok az örneği olan bir konsept üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Ayhan, ilçelerde hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgiler verdi.