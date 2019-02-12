Kültür portalına 4,5 milyonu aşkın ziyaret

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Yerli ve yabancı turistlere kültür, turizm ve sanat konusunda güvenli bilgi sağlanması amacıyla oluşturulan Türkiye Kültür Portalı, geçen yıl 4 milyon 618 bin 456 kişi tarafından ziyaret edildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "www.kulturportali.gov.tr" adresinden ulaşılan portalda, Türk dili ve edebiyatından halk kültürüne, Türk süsleme sanatlarından arkeolojik mirasa, coğrafi işaretli ürünlerden geleneksel mutfağa kadar çeşitli alanlarda bilgiler yer alıyor.

Portal, Türk kültür, turizm ve sanatı konusunda güvenli bilgi sağlanması amacıyla 2015'te oluşturuldu.

Türkiye'nin tüm illerine ait verilerin yer aldığı portala giren yerli ve yabancı ziyaretçiler, gezilecek yerler, konaklanacak oteller, tadılacak lezzetler, turizm aktiviteleri ve seyahat hatırası ürünlere ilişkin detaylı bilgi edinebiliyor.

Editörlerce kaleme alınan tavsiyelerin bulunduğu portalda, önemli kültür sanat etkinliklerine ilişkin detaylar da yer alıyor.

Ücretsiz web site performans analiz servisi Google Analytics verilerine göre, portalın 2017'de 1 milyon 881 bin 422 olan ziyaretçi ve 2 milyon 912 bin 486 olan görüntülenen sayfa sayıları, geçen yıl gözle görülür oranda arttı.

Portalın ziyaretçi sayısı, geçen yıl yüzde 145 artışla 4 milyon 618 bin 456 oldu. Görüntülenen sayfa sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 128 artarak 6 milyon 668 bin 356'ya ulaştı.

Aynı verilere göre, il sayfaları ise geçen yıl 3 milyon 732 bin 571 kez ziyaret edildi.

En çok ziyaret alan ilk 5 il sırasıyla Bursa, Mersin, Gaziantep, Kocaeli ve Erzurum oldu.



