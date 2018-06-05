"Kültür Köprüsü Buluşmaları" iftarı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Gençlik Platformu (ESGEP) tarafından "Kültür Köprüsü Buluşmaları" kapsamında bin 500 kişinin katıldığı iftar düzenledi.

Platform Başkanı ve AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Serhat Tunç, Atatürk Stadı'nda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, ramazan ayının manevi güzelliklerini tatmak için oluşturdukları iftar sofrasına katılanlara teşekkür etti.

Bir milleti var eden şeyin tarihi ve kültürü olduğunu ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"Bu varlığı ve mevcudiyeti devam ettirecek olan da gençlerimizdir. Kendilerinden büyük beklentilerimizin olduğu gençlerimize güvenmemek, inanmamak, geleceğimizden vazgeçmek demektir. Biz, geleceğimizden de gençlerimizden de vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz bu sebeple şehrimizde yaşayan gençlerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilmek, yerli ve milli zihinler yetiştirmek ve yeni neslin geleceğine yön vermek umuduyla Eskişehir Gençlik Platformunu kurduk."

Tunç, Türkiye'de son yıllarda artan kültürel üretime katkı sağlamak ve kente değer katmak amacıyla eğitim faaliyetleri ve kültürel etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, "Üstat Necip Fazıl'ın ifadeleriyle, 'ak sütün içindeki ak kılı görebilecek keskin bakışlara sahip gençliğin' yetişmesi için durmadan yılmadan koşmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

İftar programına, milletvekili adayları, AK Parti İl Başkan Vekili Murat Özcan, ilçe başkanları, Alperen Ocakları Eskişehir Şube Başkanı Taha Baksan ile davetliler katıldı.