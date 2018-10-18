Kültepe Koreli öğrenciler için eğitim merkezi oldu

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapmış Kültepe, arkeoloji bölümünde okuyan Güney Koreli öğrenciler için adeta eğitim yuvası oldu.

Ankara Üniversitesi ile Kore Üniversitesi arasında imzalanan bir protokolle, Türkiye'nin en önemli kazı alanlarından Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nde devam eden kazı çalışmalarına 2016 yılından bugüne her yıl 10 civarında öğrenci Güney Koreli öğrenci katılıyor.

Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıktaki Türkiye'ye gelen Koreli öğrenciler, Kayseri'de bulunan höyükte hem Anadolu'nun tarihi zenginliklerine tanıklık ediyor hem de burada kazandıkları arkeolojik birikimlerini ülkelerine taşıyacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Öğretim Üyesi, Kültepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün aynı zamanda arkeoloji bölümünde okuyan öğrenciler için de kendilerini geliştirmeleri açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır Güney Kore'den kazı çalışmalarına birçok öğrencinin katıldığını belirten Kulakoğlu, şunları kaydetti:

"2016'da Ankara Üniversitesi ile Kore Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Anlaşma kapsamında hem Türkiye'den Kore'ye hem de Kore'den Türkiye'ye öğrenci gelecek ve onların eğitimlerine katkıda bulunacak bir proje başlatıldı. 2016'dan itibaren yaklaşık olarak her yıl 10 öğrenci Kore'den geliyor. Bizden de 10 kadar öğrenci Kore'ye gidiyor. Kore'den gelen öğrenciler bizim kazı çalışmalarımıza katılıyor ve bizim kazılarımızda neler yapıldığını, nelerle uğraşıldığını görüp bir anlamda stajlarını tamamlıyorlar. Yeni yılda da başka bir öğrenci grubuyla devam ediyoruz. Bu çalışmalar sadece arkeolojik çalışmalar değil, aynı zamanda karşılıklı olarak yüksek lisans ve doktora kapsamında da devam ettirilecek. Bu kapsamda da önümüzdeki yıldan itibaren Koreli öğrenciler master eğitimi için gelmeye başlayacaklar."

- "Onlar için olağanüstü bir deneyim"

Güney Koreli öğrencilerin buradaki kazı çalışmalarına katılmaktan büyük heyecan duyduğunu anlatan Kulakoğlu, "Anadolu'ya gelip başta Hititleri, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nı ve Eski Tunç Çağı dediğimiz evrelerin kalıntılarını görmek, buluntularıyla tanışmak onlar için son derece olağanüstü bir deneyim. Arkadaşlara, 5 bin yıl önceki bir eseri veya yapıyı açığa çıkarmak oldukça zevkli geliyor." dedi.

Kulakoğlu Güney Kore'nin Türkiye ile olan dostluğuna dikkati çekerek, bu çalışmada emeği geçenlere ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'e teşekkür etti.



Kore Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Jiyeon Choi (22) de üniversiteler arası imzalanan protokolün kendilerine büyük bir imkan sağladığını vurguladı.

Kültepe hakkında daha önce bilgi sahibi olmadığını dile getiren Choi, "Buraya geldiğimde Kültepe'yle ilgili çok bilgi edindim. 3 yıldır buraya geliyorum. Her sene çok güzel buluntular çıkıyor. Fikri hocamız da her sene yeni yeni teknolojileri burada uygulamaya başlıyor. Aynı zamanda Anadolu tarihi Kültepe'de başladığı için buranın çok önemli bir yeri var. Sıcak havada çok zor şartlarda çalışıyoruz ama buraya gelen buraları unutamıyor. Tarih ve arkeoloji açısından Kültepe çok nadir bulunan bir yer. Burada Türk arkadaşlarım da bize çok şey öğretiyor." diye konuştu.

- "Her şeyi burada öğrendim"

Arkeoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Miso Jeong (19) ise Kültepe'de arkeolojinin her aşamasını gördüğünü, eleğinden kazısına kadar her şeyi öğrendiğini söyledi.

Güney Kore'deki kazılarda buradaki kadar zengin buluntu, mimari ya da arkeolojik veriler çıkmadığına dikkati çeken Jeong, "Kore'ye döndüğümde arkadaşlarıma, aileme dostlarıma bunlar hakkında bahsedeceğim. Aynı zamanda arkeoloji nasıl yapılır, süreci nasıl olur, buluntuların nasıl gün yüzüne çıkarıldığına dair bilgiler vereceğim. Kültepe'ye kesinlikle geri dönmek isterim." ifadelerini kullandı.







