Kullanılmış kıyafetler

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilen "kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarası"nda biriken eski giyeceklerin bir kısmı ayrıştırıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor, önemli bir bölümü de fabrikalarda izolasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Sivas Belediyesi, ülke genelinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çeşitli projeler yürütüyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle geri dönüşüm yelpazesini gün geçtikçe genişleten belediye, bu kapsamda atık kağıt, plastik, cam, kompozit, bitkisel yağ, pil, tekstil ürünleri, ayakkabı, araç lastiği, elektrikli ve elektronik eşyalar gibi birçok farklı alanda geri dönüşüm yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Günlük 15 ton ambalaj atığı toplanan şehirde, geri dönüşümle bugüne kadar 223 bin 380 yetişkin ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

Sivas Belediyesi, katı atık düzenli depolama tesisinde kurulan sistemle de çöpten yaklaşık 10 bin hanenin ihtiyacına karşılık gelecek elektrik üretti.

Yaklaşık 2 ay önce şehrin değişik noktalarına 100 kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarası koyan belediye, her ay burada toplanan yaklaşık 40 ton eski giyeceği ayrıştırarak, bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, önemli bir bölümünü ise fabrikalara göndererek izolasyon malzemesine dönüştürülmesini sağlıyor.

- "Katı atıkları ekonomiye kazandırıyoruz"

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli mahallelere 100 adet kumbara yerleştirildiğini söyledi.

Vatandaşların kullanılmış giysi ve ayakkabılarını çöp yerine bu kumbaralara bıraktığını belirten Aydın, projenin yaklaşık 2 ay önce hayata geçirildiğini ifade etti.

Bu süreçte 80 ton civarında evsel atığın geri dönüşüm olarak elde edildiğini aktaran Aydın, "Hem çöp depolama alanımıza çöple beraber gitmesini önledik hem de bunun ekonomiye tekrar kazandırılması son derece önemliydi. Gerçekten çok ilgi gören, vatandaşımızın çok benimsediği ve destek olduğu bir çalışma oldu." dedi.

Projeyi şehrin geneline yaymayı hedeflediklerine işaret eden Başkan Aydın, bunun dışında Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyeyi arayan vatandaşların evlerine giden görevlilerin her türlü eski eşyayı yerinden aldığını dile getirdi.

Her türlü atığı bir değer ve milli servet olarak gördüklerini vurgulayan Aydın, katı atıkları mümkün olduğu kadar yerinde ayrıştırarak ekonomiye tekrar kazandırdıklarını, diğer yandan örnek teşkil etmesi açısından belediye ve diğer kurumlar ile okullar başta olmak üzere yerinde ayrıştırmayı çok önemsediklerini bildirdi.

Bununla ilgili kampanya ve çalışmaların devam ettiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Sivas halkının bu konuda yoğun destek verdiğini ve ilgi gösterdiğini görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Çöp deyip geçmemek lazım, çöp ciddi bir ekonomi. Bunun vahşi bir şekilde belli noktalara, doğaya depolanması insan sağlığı ve doğamız açısından büyük bir tehdit. Allah'a çok şükür Sivas'ta düzenli depolamamız verimli bir şekilde yapıldı ve tamamlandı. Bunları yerinde ayrıştırabilirsek en güzeli ve en doğrusu bu. Bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz, önemli bir aşama kaydettiğimiz kanaatindeyim. İnşallah zamanla daha etkin bir noktaya ulaşmış olacağız."