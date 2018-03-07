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Kullanılmayan eski tahtalar panoya dönüştü

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde bulunan Şehit Özgür Öncel İlkokulu ve Ortaokulu'nda, akıllı tahtaların kurulumundan sonra kullanılmayan yazı tahtaları pano olarak kullanılıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:04
Kullanılmayan eski tahtalar panoya dönüştü
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KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde bulunan Şehit Özgür Öncel İlkokulu ve Ortaokulu'nda, akıllı tahtaların kurulumundan sonra kullanılmayan yazı tahtaları pano olarak kullanılıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Şehit Özgür Öncel İlkokulunun yapmış olduğu bu çalışmanın tüm Türkiye'de örnek olacak bir uygulama olduğunu söyledi.

"Okullara akıllı tahtalar kurulduktan sonra yazı tahtaları depolara atılarak çürümeye terk ediliyordu." diyen Kibar, şöyle konuştu:

"Okul idaresi tarafından yapılan küçük bir çalışma ile panoya dönüştürülen tahtalarda 15 Temmuz kahramanlarımızdan Ömer Halisdemir ve Çanakkale Savaşının kahramanlıkları sergilenerek hem tahtalarımız atıl olmaktan kurtarıldı hem de sergilenen fotoğraflar ile okulumuz daha da güzelleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Anahtar Kelimeler:
Kullanılmayan Eski Tahtalar Panoya Dönüştüler.
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