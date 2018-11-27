Külhüyük köyünde dere ıslah çalışmaları

YOZGAT (AA) - Sorgun’un Külhüyük köyünde Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü tarafından dere ıslah çalışmalarına başlandı.

Külhüyük köyünün muhtarı Fatih Özdemir, köy içerisinden geçen derenin yağışlarda taşkınlara neden olduğunu söyledi.

Geçen yıl gelen selde bir otomobil, bir traktörün parçaları ve bir çok eşya sel ile birlikte sürüklendiğini anımsatan Özdemir, "Bir daha böyle bir durum yaşanmasın diye Yozgat DSİ 123. Şube Müdürlüğümüzden bu derenin ıslahını istedik. Şimdi dere ıslah çalışmaları başladı. 500 metre uzunluğundaki dere ıslah edildikten sonra inşallah bir daha sel baskınları olmaz." dedi.



