Kuğulupark Vadisi Projesi hızla ilerliyor

KONYA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımına devam edilen Kuğulupark Sulak Alan Projesi inşaatı büyük bir hızla ilerliyor.

Seydişehir’in 4 kilometre güneyine yer alan, bahar aylarında su altında kalan, yaz aylarında ise debi düşmesi neticesiyle zaman zaman mevcut suyun çekildiği Kuğulupark’ta hazırlanan proje kapsamında 2 adet gölet inşa ediliyor.

400 bin metrekarelik alanı kapsayan gölet, yaklaşık 1 milyon 400 bin metreküp rezervuar hacmine sahip olacak. Su kuşlarının uğrak yeri olması sebebiyle gölette 8 bin metrekarelik bir ada da yer alacak. Rezervuar temizliği yapılan ve balçık malzemenin kaldırılması için çalışmalara devam edilen ilk gölette şu ana kadar yüzde 8 fiziki gerçekleşme sağlandı.

İkinci gölet 100 bin metrekarelik alanı kapsayıp, yaklaşık 350 bin metreküp rezervuar hacmine sahip olacak. Proje kapsamında birçok işin yapıldığı bu gölette şu an itibarıyla yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağlandı.

- “Muhteşem bir tesis inşa ediyoruz”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, proje ile Seydişehir’e muhteşem bir tesis kazandıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:



“Vatandaşlarımıza güzel bir dinlenme ve mesire alanı kazandırmak için muhteşem bir tesis inşa ediyoruz. 2 farklı göletin yer aldığı bu projede tabii hayatın korunması için bir adet ada yer alıyor. 36,4 milyon liraya mal edeceğimiz bu muhteşem eseri önümüzdeki yılbaşına kadar bitirmeyi planlıyoruz.”