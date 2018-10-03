Küfür ve şiddetle sezonu açan dizilere ceza yağdı

ANKARA (AA) - AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında yeni yayın dönemine başlayan ve ilk bölümlerinden itibaren reyting sıralamasında zirveye yerleşen bazı TV dizilerinde özellikle gençler ve çocuklar açısından olumsuz örnek oluşturan sahneler ele alındı.

Bu kapsamda, Show TV'nin "Gülperi" isimli dizisinde bir kadına taciz-tecavüz girişimi, makasla yaralama ve bir kadının tokatlanarak darbedilmesi sahnelerinin ekrana getirildiğini saptayan Üst Kurul, bu sahnelerin çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatine vardı. Gülperi dizisindeki bu sahneler nedeniyle Show TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

"un yeni sezonuna ceza

Geçen sezonun hem en çok izlenen hem de çok izleyici şikayetine konu olan yapımlarından "Çukur" dizisi de yeni sezondaki ilk bölümlerinde RTÜK'ün yaptırımına uğradı.

Üst Kurul, dizide yoğun şekilde kullanılan şiddet içerikli sahne ve diyalogların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek dizinin yayınlandığı Show TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

"ya şiddet yaptırımı

Reyting rekortmenleri arasında yer alan Star TV'nin "Avlu" dizisinin tekrar bölümlerindeki şiddet içerikli sahneler de RTÜK'ün gözünden kaçmadı.

Dizinin geçen sezonda 21.30'dan sonra yayınına giren tekrar bölümlerinin, yetersiz flulaştırma ile gündüz erken saatlerde ekrana getirildiği belirlendi ve sahnelerde buharlı pres ütü ile el yakma, alkolik anneden şiddet görme, buzdolabına kapatılma, bıçaklama gibi birçok şiddet sahnesinin yer aldığı saptandı. Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olan sahneler sebebiyle kanala idari para cezası kesildi.

Star TV, bir başka dizisi olan "Söz" nedeniyle de Üst Kurul'dan idari para cezası aldı. İncelemede erken saatte şiddet içerikli sahnelerin gösterilmeye başlandığı ve 21.30'dan sonra bu sahnelerin devam ettiği, ertesi gün ise 12.30-15.00 saatlerinde yetersiz bir çıkarma ve flulaştırma ile dizinin tekrar yayını yapıldığı tespit edildi.

Kanal D'ye de "Arka Sokaklar" isimli dizide tecavüz edilerek öldürülen bir çocuğun bedeninin çamaşır suyuna bulandığı ve bu sebeple katil ile ilgili bilgiye ulaşılamadığı şeklinde suçlunun delil karartmasını gösteren sahneler nedeniyle cezai yaptırım uygulanması kararı alındı.

Haber programları da ceza aldı

Öte yandan RTÜK, FOX Ana Haber Bülteni'nde Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili yer alan bir haberin "doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" hükmüne aykırılık teşkil etmesi sebebiyle de kanala idari para cezası verdi.

Tele 1 isimli kanal tarafından yayınlanan "18 Dakika" programında, "Türkiye'nin IŞİD ve El Nusra gibi örgütleri desteklediği" yönündeki yorumların Türkiye'nin saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğu değerlendirilerek kanala idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

Ayrıca Halk TV'ye RTÜK tarafından gönderilen ikame programları bildirilen tarih ve saatin dışında yayınlamış ve yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması nedeniyle idari para cezası kesildi.

Uzun reklam lisans iptalini getirdi

RTÜK, Doğu TV'ye bir saatlik yayın içinde 22 dakika 53 saniye reklam yayınlayarak saatlik reklam süresi olan 12 dakikalık sürenin aşılması nedeniyle en ağır yaptırımı uyguladı. Daha önce kuruluşa verilen müeyyideleri de dikkate alan Üst Kurul, kanalın yayın lisansını iptal etti.