SİVAS (AA) - Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Dünya Müslüman Alimler Birliğince, "Kudüs'e Evrensel Bakış Çalıştayı" düzenlendi.

CÜ Kültür Merkezi'ndeki çalıştayda konuşan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluk ve memnuniyeti dile getirdi.

Karadaği, "Hepimiz, bir umut içindeyiz. Çok mutluyuz ve umutluyuz. İnşallah, büyük bir zafer kazanacağız çünkü bu ümmet, uykusundan uyandı. İnşallah bir neticeye varacaktır. Kudüs, bizim dinimizin bir bölümüdür. Mescid-i Aksa temel bir bölümdür. Biz, onu gece ve gündüz vakitlerinde tilavet ederiz." diye konuştu.

CÜ Rektörü ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alim Yıldız da Kudüs'ün İslam alemindeki önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin İslam coğrafyası ve Kudüs için güçlü olması gerektiğini söyledi.

"Ne hazindir ki bundan 2 bin yıl önce dinleri yasaklanan ve yurtlarından kovulan İsrailliler, aynısını Filistinli kardeşlerimize yapmaya devam ediyorlar." diyen Yıldız, şunları dile getirdi:

"Filistin'de yapılan zulüm ve haksızlık, yarım asırdır devam etmektedir. İsrail, yaptığı zulmün farkında ve o kadar korkuyor ki 14 yaşındaki çocuk tutuklandığında etrafında 25'e yakın İsrail askeri var. Bugün Filistinlilere yaptıklarının bir gün onlara dönmesinden korkuyorlar. 2012 yılında İsrailli askere kafa tutan ve bu yüzden, Hanzala Cesaret Ödülü’ne layık görülen 16 yaşındaki Ahed et-Temimi, dünyanın gözü önünde gözaltına alınıyor ve hala nerede olduğu bilinmiyor. Down sendromlu bir insanı gözaltına alacak kadar çirkinleşiyorlar. İslam alemini derinden sarsan bu adaletsizlik son bulmadıkça coğrafyamızın huzura kavuşması da mümkün değildir.

Alınan Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen hala tiyatro oynanmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi dünyamızda üstünlerin hukukunun geçerli olduğu küresel bir sistem var."

- "Mescid-i Aksa'nın önemi Kur'an'dan gelmektedir"

Kudüs ve Mescid-i Aksa Komitesi Başkanı, Yardım ve Kalkınma Örgütleri Federasyonu Genel Sekreteri Ahmed El-Umeri de Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethederek özgürlüğüne kavuşturduğunu söyledi.

Umeri, "Oranın mücahitleri, Kur'an-ı Kerim'i bilen gençler ve kadınlardı. Mescid-i Aksa'nın önemi Kur'an'dan gelmektedir. Müjdeler veririm size ey iman edenler, ey Türkiyeliler, büyük ve cesur komutanınız, Başkanınız, İsrail Başkanı'na, 'Sizler çocukları öldürdüğünüz için teröristsiniz.' demişti. İsrail, bu sizin terörist olduğunuzun göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya Sivas Valisi Davut Gül, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.