ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Kudüs, insanlığın ortak mirası, bizim göz bebeğimizdir. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız, bu kutlu davanın takipçileriyiz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mitinge katıldığını belirten Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlarımız, gençlerimiz akın akın Yenikapı'ya geldi. Milletimizin Kudüs konusundaki hassasiyeti son derece yüksektir. Kudüs, insanlığın ortak mirası, bizim göz bebeğimizdir. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız, bu kutlu davanın takipçileriyiz."

Emine Erdoğan paylaşımında, "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginden fotoğraf karelerine de yer verdi.