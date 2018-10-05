"Kudret narı ile dönemsel rahatsızlıklar en aza indirgenebilir"

İSTANBUL (AA) - Aksuvital Ar-Ge Merkezi'nde Eczacı Gülay Fidaner, kudret narının özellikle geçiş aylarında kullanılmasının tavsiye edildiğini belirterek, "Bu sayede dönemsel rahatsızlıklar en aza indirgenebilir." ifadesini kullandı.

Aksuvital'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Fidaner, akciğer, tansiyon ve şeker gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerin mevsim geçişlerinden daha çok etkilenebileceğini vurguladı.

Kudret narı bitkisinin, biyolojik etkin maddeleri A ve C vitaminlerinin beta karoten, demir, fosfor ve potasyum minerallerince zengin olduğunu belirten Fidaner, içerisindeki aktif bileşenlerin insülin benzeri yapı ve antidiyabetik etki göstererek kan şekerini düşürmesinin klinik verilerce desteklendiğini kaydetti.

Fidaner, yıl boyu kullanılabilecek kudret narının özellikle geçiş aylarında kullanılmasının tavsiye edildiğini aktararak, "Bu sayede dönemsel rahatsızlıklar en aza indirgenebilir." yorumunu yaptı.



Fidaner, aynı zamanda kudret narının antiülserojenik ve antitümor etkileri sayesinde mide ve duedonum ülserine sebep olan ve kronik enflomasyona neden olan Helicobacter Pylori bakterisine karşı etkili olduğunu belirterek, "Balla hazırlanan kudret narı, ülser oluşumunu yüzde 100 oranında ve zeytinyağı ile hazırlanan kudret narı yüzde 90'dan fazla oranda engellemiştir. Kudret narı, aynı zamanda HIV ve herpes gibi hastalık etkeni virüslerin gelişimini engellemektedir. E vitamininden daha güçlü antioksidan özelliğiyle hücrelerin vücuttaki zararlı yapılara karşı savunmasını arttırır." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinyağının, kudret narının etkili bileşikleri gibi non-polar yapıya sahip olduğundan softjel olarak zeytinyağıyla birlikte kullanılmasının kudret narından alınan faydanın arttırılmasını sağlayacağını kaydeden Fidaner, "Bununla birlikte kudret narının ham bal ile hazırlanan formlarının etkisinin yüksek olduğu bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Çünkü ham bal, ısıl işlem görmemiştir ve arılardan gelen protein ve enzim yapılarını içermektedir. Balın yara iyileştirici özelliği sayesinde kudret narı ile birlikte kullanımı sonucu, fayda oranı en üst düzeye çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

