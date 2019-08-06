Küçük trafik müfettişleri bisikletlerine kavuştu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Dikkat sizden notlar bizden" projesi kapsamında, Ramazan Bayramı tatili süresince karayollarında seyahat eten sürücü anne ve babalarına not vererek karne dolduran başkentli 18 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Sürücülerin kurallara uymaları, çocuklarda trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan, "Dikkat sizden notlar bizden" projesi kapsamında, hedef kitle olan ilköğretim öğrencilerine Ramazan Bayramı tatili süresince yürütülen trafik kontrollerinde, ailelerini trafikte değerlendirmeleri amacıyla 2 milyon karne dağıtıldı.

Çocukların doldurup İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarına gönderdiği karnelerden en çok beğeni alan 100 öğrenciye bakanlık tarafından bisiklet hediye edildi.

Bu kapsamda, Ankara'da ikamet eden ve bisiklet almaya hak kazanan 18 öğrenci için Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Çoşkun, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut ile ödül kazanan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tebrik ve selamlarını ileterek, trafik bilincinin gençlere kazandırılması için büyük önem taşıyan bu projeyi düzenleyen yetkililer ve katılan öğrencilere teşekkür etti.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere katılım belgeleri ve hediye bisikletler protokol üyelerince teslim edildi.

Etkinlik sırasında abisi ödül alan ama yaş grubundan dolayı değerlendirmeye katılmayan 5 yaşındaki Eymen Erol'a Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce bisiklet hediye edildi.