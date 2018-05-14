Küçük sporcular engellileri unutmadı

ANKARA (AA) - Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo Takımı sporcuları, Engelleri Kaldıralım Projesi ile topladıkları parayla 2 tekerlekli sandalye aldı.

Tekerlekli sandalyeler, öğrenciler tarafından Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneğine verilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Erhan Çiçek, ilçede aldıkları madalyalarla örnek olan sporcuların örnek bir davranış daha sergilemesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Gençlerin sosyal sorumluluk bilinci içerisinde yetiştirilmesinin önemine işaret eden Çiçek, "Sağ olsun Ahmet Koçyiğit hocamız sporda başarılı çocuklar yetiştirdiği gibi sosyal sorumluluk bilinci içerisinde olan gençlerde yetiştirmiş. Allah razı olsun birçok kimsenin yapmadığını bu gençlerimiz yaparak engelli kardeşlerimizi sevindirdi. Harçlıklarıyla biriktirdikleri paralarla 2 sandalye aldılar. Yine en az 2 daha sandalye alacak mavi kapak biriktirerek bize teslim ettiler. Bu örnek davranışlarından dolayı ben onları ve hocalarını tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun, başarıları daim olsun." dedi.

Bağış kampanyasını organize eden sporculardan Buğlem Naz Altan, arkadaşlarıyla biriktirdikleri parayla tekerlekli sandalye aldıklarını ayrıca 700 kilogram mavi kapak topladıklarını anlattı.

Yardımlaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren sporculardan Mehmet Kaan Yaşar ise kendilerine destek olan antrenör ve arkadaşlarına teşekkür etti.