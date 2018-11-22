Küçük Sanayi Sitesi dükkanları tamamlandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da yapımına 2014 yılında başlanan Küçük Sanayi Sitesi dükkanlarının yapım işinin bittiği ve 26 Ocak 2019 günü hak sahiplerine kura ile teslim edileceği bildirildi.

Sitede yönetim kuruluyla birlikte incelemelerde bulunan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Recep Afacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayi esnafını ve Karaman halkını yakından ilgilendiren projede artık sona gelindiğini belirtti.

204 yılında başlanan inşaatın bittiğini ve geçici kabulünün yapıldığını ifade eden Afacan, kısa sürede yapılan incelemelerden sonra kesin kabulünün yapılacağını söyledi.

Bir hayalin gerçeğe dönüştüğünün altını çizen Afacan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi 21 Kasım 2013 günü Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde sitemizin inşaat yapım işi ihale edildi. Hızla yer teslimi yapıldı ve 2014 yılı başlarında inşaat başladı. Şu anda iş yerleri bitti. Sitemizde 150 tanesi ağaç işleri yapan esnaflarımızın, 174 tanesi de tornacı, oto tamircisi v.b işler yapan esnaflarımıza ait olmak üzere toplamda 324 iş yeri var. İş yerleri içerisinde bir yazıhane, soyunma odası, 2 tuvalet, banyo ve büyükçe bir çalışma alanı bulunuyor. Kanalizasyon, su, elektrik, telekom ve doğalgaz altyapısı tamamlandı. İş yerlerimiz hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak."

İş yerlerinin, 26 Ocak günü çekilecek kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini vurgulayan Afacan, "O gün sabahtan öğlene kadar olağan genel kurulumuzu yapacağız. Öğleden sonra da noter huzurunda yapılacak kura programı ile iş yerleri hak sahiplerine dağıtılacak. Ben sitemizin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Karaman'a, esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.