Küçük Mira, fabrika işçileri için robot geliştirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 10 yaşındaki Mira Küçük, yazılımını ve montajını kendi yaptığı, herhangi bir labirent yapıda yolunu bulabilen robot yaptı. Yaptığı robotun fabrikalarda işçilerin ağır yükleri kolayca taşımalarına yardım edeceğini hayal eden Mira, yazılım konusunda kendisini daha geliştirmeyi hedefliyor.

En zor labirentleri çözüp yolunu bulabilen robotu, "işçilerin sırtı ağrımasın" diye yaptığını ifade eden Mira Küçük, AA muhabirine, yeni hedefinin gelecekte gökyüzündeki kirli havayı temizleyecek bir sistem kurmak olduğunu söyledi.

Mira, babası dışında kendisine proje sponsoru bulamadığını dile getirerek, "Sosyal medyada bir sayfa açtım. Yaptığım robotu, projelerimi anlattım ama yine de bütün malzemelerimi babam satın aldı. Bu tarz robotların hayalini hep kuruyordum. Hiçbir eğitim almadım. Başka oyuncaklarla oynayamıyorum. Yaptığım robotla oynamak daha eğlenceli." dedi.

- "Ezberleme, öğren"

Ezberden çok öğrenmenin daha çok hoşuna gittiğini ifade eden Küçük, şöyle konuştu:

"Çalışmalarım bana bunu öğretti. Geliştirdiğim robot sayesinde fabrikalardaki çalışanlar daha az yorulacak. Robotun kodlamalarını da kendim yapıyorum. Yani nereye, ne hızla gitmesini ben belirleyebiliyorum. Bu sayede insanların beli ağrımayacak. Bir de fabrikalar çok duman çıkartıyor. Gökyüzü kirleniyor. Babam yine sponsor olursa bir drone alacağız. Dronun üzerine yerleştireceğim hava süzgeci kirli havayı temizleyecek. Bu benim hayalim ama gerçekleştireceğim. Arkadaşlarıma söylediğimde inanmıyorlar ama yapacağım."

Mira'nın babası Mehmet Ali Küçük de kızının küçük yaştan beri bu tarz projelere merakının olduğunu belirterek, "Yedi yaşında satranç merakı başladı. Beraber turnuvalara katıldık. Eskişehir'de güzel dereceler aldı. Sonrasında kodlamaya geçiş yaptık. Bu yaz tatilinde de bir robotun parçalarını kendisi birleştirip kodlamasını kendisi yaparak ortaya bu robotu çıkardı." diye konuştu.

- "Babalar her zaman sponsordur"

Mira'nın merakının kendisini de heyecanlandırdığını anlatan baba Küçük, şöyle konuştu:

"Önceleri ucuz parçalarla işi kurtarıyorduk. Sonra zamanla maliyetler arttı. Bu sebeple yurt dışından parçaları almaya başladık. Babalar her zaman sponsordur. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kızımın gelişimi benim için her şeyden önemli. Mira bütün oyuncaklarını parçalayan, sonra tekrar birleştirmeye çalışan bir çocuktu. Bunu yapmayı da çok severdi. Ben ailelerin çocuklarını kısıtlamamasını, hayal gücünün önüne set çekmemesini tavsiye ederim. Şimdi kızım havayı temizleyecek. Hayali bile güzel."