Küçük Hira'ya 'göğüs kafesinden kulak' umudu

KAYSERİ (AA) - Tıp literatüründe, 6 binde bir görülen mikrotia (kulak yokluğu, bozukluğu) hastalığıyla doğan 3,5 yaşındaki Elisa Hira, göğüs kafesinden kulak yapılan ameliyatla hem sağlıklı duymayı hem de yaşıtları gibi konuşmayı bekliyor.

Kayseri'de yaşayan Hira, iki kulağı da anne karnında tam gelişmediği için kulak kepçeleri ve memeleri normale göre yok denecek kadar küçük olarak dünyaya geldi. Bant şeklindeki cihaz yardımıyla duyması desteklenen Hira, yaşıtlarına göre konuşmakta da zorluk çekiyor.

Kızını maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat ettiremeyen ve yetkililerden destek isteyen Hira'nın annesi Şeyda Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ameliyatlar hem uzun soluklu hem de maliyetli. Kimi, ameliyatın 80, kimi ise 100 bin lira olduğunu söylüyor. Çocuğun kendi göğüs kafesinden kendi dokularıyla kulak yapılıyor. 6 yaşa kadar yapılması ideal. Kızımın kulakları olsun istiyorum ancak bu ameliyatları yaptırabilecek bir maddi imkanım yok." dedi.

Kartal, gebelik boyunca yapılan kontrollerde Hira'nın normal göründüğünü ancak sezaryenle dünyaya getirdiği kızının iki kulağının olmadığını gördüklerinde ailece büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Kızını gördüğünde ilk olarak "Beni duyacak mı, anne diyebilecek mi, derdini anlatabilecek mi?" diye düşündüğünü ifade eden Kartal, "Allah'a şükür eli, ayağı, yüzü sağlam, sağlıklı bir çocuk. Doğduğunda da bana iri iri gözleriyle bakıyordu. Ama önceden böyle bir şey belli olmadığı için şoka girdik." diye konuştu.

"Hira duyuyor diye herkesi aradım"

Doğumun ardından sezaryenli olmasına rağmen hemen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine gittiklerini dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Bize başından beri hiç umut vermediler, 'Bu çocuk duymaz, konuşmaz, kulağının içi de oluşmamıştır, zihinsel sorunu olur' dediler. Ama ben anneyim, hep iyi düşündüm. Kulağının içi vardı, işitme testlerine girdi, 9 aylıkken MR'a girdi. İşitme kaybı az denildi. Bu süreçte hep Hira'yı gözlemledim. Hep seslendim, tepkilerine baktım. '40'lı çocuk daha duymaz' dediler. Bir gün, daha 40 günlükken filan Hira yatağında yatıyordu, kapı çok hızlı bir şekilde çarptı, Hira hem sıçradı hem ağlamaya başladı. Ben de sevinçten ağladım, herkesi aradım Hira duyuyor diye."

Kartal, kızının duymasını desteklemek için cihaza gerek olmadığının söylendiğini ancak konuşmasının geciktiğini belirtti.

"Kızımın da bizim gibi kulaklarının olmasını istiyorum"

Bir doktorun tavsiyesiyle 6 ay önce bant şeklinde kafaya takılan ve duymayı kolaylaştıran bir cihaz kullanmaya başladıklarını aktaran Kartal, şunları söyledi:

"Bu cihazı gece çıkarıp gündüz takıyoruz. Çocuk olduğu için kullanımı zor. Kulak kemiği gelişmediği için başka türlü bir cihaz da kullanamıyoruz. Hira 4 yaşına yaklaşmasına rağmen henüz pek konuşmuyor. Anne, baba diyor sadece. Çocukların ilk konuştuğu dönemlerde gibiyiz. Hira gözlükle oynamayı çok seviyor. Birisinde gözlük görünce alıp takmak istiyor ancak takınca kulağı olmadığı için gözlük düşüyor, sinirlenip ağlıyor. 10 aylık kız kardeşi Nazar'ın kulakları dikkatini çekiyor. Kardeşinin kulaklarına dokunuyor, sonra kendi kulaklarına bakıyor. Ben motive etmeye çalışıyorum, 'Nazar'ın kulakları çok büyük, seninkiler ne tatlı, minik filan' diyorum. Artık bir ortama çıktığında saçıyla kulağını kapatmak istiyor. Okul döneminde daha da zorlanacak, en çok bundan korkuyorum. Kızımın da bizim gibi kulaklarının olmasını istiyorum."

Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak

Kartal, kızına kulak yapılabilmesi için çok araştırma yaptığını ve Muğla'da yaşayan Prof. Dr. Mehmet Mutaf'ın bu tür ameliyatları yaptığını öğrendiğini belirtti.

Ameliyatların hem uzun soluklu hem de maliyetli olduğunu vurgulayan Kartal, "Kimi, ameliyatın 80 kimi ise 100 bin lira olduğunu söylüyor. Çocuğun kendi göğüs kafesinden kendi dokularıyla kulak yapılıyor. 6 yaşa kadar yapılması ideal. Kızımın kulakları olsun istiyorum ancak bu ameliyatları yaptırabilecek bir maddi imkanım yok." diye konuştu.

Yetkililerden destek isteyen Kartal, "Kızıma kulak yapılmasına yardımcı olmalarını diliyorum. Kızıma küpe takmayı hayal etmiştim, gözlük takmayı isterdim ama kızımın kulağı yok." dedi.

Muhabir: Esma Küçükşahin

erdim ama kızımın kulağı yok." dedi.