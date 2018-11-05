Küçük avcı yine şampiyon oldu

KIRŞEHİR(AA) - Kaman ilçesinde yaşayan ve hiçbir profesyonel eğitim almadan katıldığı şampiyonlarda elde ettiği dereceler ile dikkati çeken 12 yaşındaki Ege Keten, Mersin'de düzenlenen Trap Cumhuriyet Kupası'nda şampiyon oldu.

Toplamda 50'nin üzerinde sporcunun katıldığı şampiyonanın final atışlarında birinciliği elde eden Keten, AA muhabirine yaptığı açıklamada şampiyon olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Trap yarışlarına katılarak tecrübe edindiğini ve kazandığı derecelerle Kırşehir Belediyespor ismini duyurmayı hedeflediğini belirten Keten, şunları kaydetti:

"Küçük yaşta bu spora başladım ama birçok yarışa katılarak dereceler elde ettim. Doğup büyüdüğüm şehrin sporcusu olarak Kırşehir ismini duyurmak istiyorum. Umarım Kırşehir'den benim gibi genç sporcular çıkarak ilimizin ismini şampiyonluklarla duyurur. Kariyerimde Türkiye şampiyonluğu da var. Şimdiki hedefim ise olimpiyatlara katılıp ülkemi dünya çapında temsil etmektir."