ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sağlık Müdürlüğünün Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği işbirliğiyle suç işleyen anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş grubu çocuklar ile hükümlü 15-18 yaş grubu için düzenlediği "Küçük Adamlar Mutlu Oyunlar" projesi kapsamında eğlence programı düzenlendi.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, proje ana sponsoru TÜGVA'nın il temsilcisi Fatih Sert ve cezaevi idarecilerinin katılımıyla Eskişehir H Tipi Cezaevi İnfaz Kurum Müdürlüğünü ziyaret etti.

Uğur Bilge, "Küçük Adamlar Mutlu Oyunlar" projesinin çocuklar adına mutluluk, anneleri adına umut ve devletin sıcak şefkatli yüzünü gösterme projesi olduğunu belirterek, bu projeyle suç işleyen anneleriyle cezaevinde kalan 0-6 yaş grubu çocukların sosyal ve ruhsal yönden motive edilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ile hükümlü 15-18 yaş grubu gençlerin yeniden hayata kazandırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Altı ay ve iki aşamalı yürütülecek projenin ilk ayağında Eskişehir İnfaz Koruma Kurumunda kalan suç işleyen annelerin yaşamına dahil olan 0-6 yaş grubu çocukları sosyal ve ruhsal yönden motive etmek, hükümlü olarak kalan çocukları da resmi ve dini bayramlarda özel etkinliklerle mutlu etmek istediklerini aktaran Bilge, şöyle devam etti:

"Projenin ikinci aşamasında 0-6 yaş grubu çocukların yaşadığı alanların çocuk ruhuna uygun dizayn edilerek kreş ve kum oyun parklarının hazırlanması, açık alanda zaman geçirecek eğlendirici ve motive edici kalıcı uygulamaların hayata geçirilmesiyle dezavantajlı bireylerin hayata kazandırılması, sosyal ve ruhsal yönden motive edilerek bu tür bireylerin hayat öykülerinin kalite yönünden iyileştirilmesini hedeflemekteyiz. Projenin ikinci aşamasında çocuklarımızın isteği olan açık havada oyun oynayacaklar için kum havuzları da en kısa sürede hazırlanacak."

Bilge, ramazan ayındaki ziyaretlerinde Eskişehir H tipi Ceza ve İnfaz Koruma Kurumundaki 0-6 yaş grubu çocuklara tekrar gelecekleri sözünü verdiklerini anımsatarak, "Bugün o verdiğimiz sözün gereği burada küçük kardeşlerimizle beraber olduk. Onları sosyal ve ruhsal yönden motive etmek, onlara bayram sevincini yaşatmak adına, çeşitli hediyeler vererek, sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Çocuklarımıza özel kostümler hazırlayarak palyaço eşliğinde oyunlar oynadık. Proje ekibine, destekleyici olan kişilere ve emeği geçen herkese teşekkürler ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir H Tipi Ceza ve İnfaz Koruma Kurumu İdarecileri de İl Sağlık Müdürlüğü ile yürüttükleri Küçük Adamlar Mutlu Oyunlar Projesi ile kurumlar arası işbirliğinin güzel bir örneğini sergilediklerini kaydetti.