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Kucağında çocukla otomobil kullandı

- Konya'da bir sürücü, kucağında çocukla yoğun trafikte otomobil kullanırken görüntülendi

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:13
Kucağında çocukla otomobil kullandı
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KONYA (AA) - Konya'da, kucağında çocukla otomobil kullanırken görüntülenen sürücü trafiği tehlikeye düşürdü.

Merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde seyreden 42 CMG 23 plakalı otomobil sürücüsü, kucağında çocukla araç kullanmaya çalıştı.

Yoğun trafik akışının bulunduğu caddede ilerleyen otomobil sürücüsü, diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücünün kucağında çocukla otomobil kullanması kameraya yansıdı.

Polisin, plakadan yola çıkarak sürücüye ulaşmaya çalıştığı ve cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
çocukKonyaOtomobilSürücü
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