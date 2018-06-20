KÜ Maliye Bölümü ikinci mezunlarını verdi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü ikinci mezunlarını verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Başkanı ve Anadolu Ajansı (AA) eski Finans Direktörü Prof. Dr. Seyfi Yıldız, Maliye Bölümü'nün 110 birinci, 95 ikinci, 89 üçüncü ve 83 dördüncü sınıf olmak üzere 377 öğrencisi ile hızlı büyüyen bir bölüm olduğunu söyledi.

Yıldız, 2013-2014 eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde öğrenci kabul eden bölümün bugün ikinci mezunlarını verdiğini belirterek, "Bugün hem mezunlarımızın hem de ailelerimizin emek verdikleri uzun bir sürecin son günü. Bugün mutlulukları ve sevinçleri paylaşma günü. Değerli mezun öğrencilerim, aklınızı dinleyin, vicdanınıza uyun ve kalbinizi sevin. Coşkunuzda sahici olun. Tek bir doğrunuz olmasın hayatta. Doğrularınız çok olsun ama yanlışlarınızı ve başkalarının hatalarını da affetmeyi bilin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Ekrem Yıldız, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Ebubekir Şahin, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Delice ve Bölüm Başkanı Yıldız, bölüm birinci ve ikincilerine plaket verdi.

Tören, Ankara Seymen ekibinin gösterisi ve mezun öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.