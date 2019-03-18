KTÜN'de Uzay Teknolojileri söyleşisi düzenlendi

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesi'nde (KTÜN) "Uzay Teknolojileri Söyleşisi" düzenlendi.



Robotik ve Otomasyon Topluluğu ile Robotik-Otomasyon-Kontrol Araştırma Laboratuvarı (RAC LAB) düzenlenen söyleşide konuşan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, dünyadaki ilk uydu olma özelliğini taşıyan "Sputnik 1"in 1957 yılında uzaya fırlatıldığını anımsattı.

Türkiye'nin ilk uydusu olan TURKSAT 1B'nin de 1994 yılında yörüngedeki yerini aldığını ifade eden Doç. Dr. Kuzu, "Ülke olarak bu tür çalışmalarda geç kaldık, şu an ise emin adımlarla önemli bir ilerleme kaydedilmeye başlandı." dedi.



Kuzu, uydu projeleri hakkında da bilgi vererek, TURKSAT 6A'nın Türkiye için önemine dikkati çekti.



Programa, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cemil Sungur, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.



