KTÜN otonom araç yarışmasında birinci oldu

KONYA (AA) - Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) RAC-LAB ekibi, OpenZeka tarafından düzenlenen ve son teknoloji ürünü sensörler ile yapay zeka algoritmalarının otonom araç uygulaması üzerinde geliştirilmesini amaçlayan "MARC Mini Otonom Araç Yarışması"nda birinci oldu.

Bilkent Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve birçok üniversitenin katıldığı yarışmada KTÜN RAC-LAB ekibi birinci oldu.



Yarışmaya, KTÜN adına öğrencilerden Erol Öztürk, Mehmet Duramaz, Yunus Emre Dursun, Osman Karagülle, Meryem Afife Mutluer ile İrem Nur Yoldaş katıldı.

Ekibin akademik danışmanı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Akif Durdu, öğrencilerin tasarladığı otonom aracın verilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmesiyle yarışmada birinci olduklarını söyledi.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik de birinci olan RAC-LAB ekibini tebrik etti.