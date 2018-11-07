KTSO'dan ikinci el taşıtların ticareti uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde Meslek Yeterlilik Belgesi ile ilgili uyarıda bulunuldu.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Taşıt alım satımı yapan tacirlerle esnaf ve sanatkarların kendileri, yetkili kişileri, danışmanı ve sorumlularının mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ticari şirketlerle diğer tüzel kişiler, taşıt alım satımı yapan tacirlerle esnaf ve sanatkarların kendileri temsile yetkili kişilerinden en az biri ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmelerde satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı ve sorumlusunun mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları gerektiği belirtilmiştir. Belge zorunluluğu aranan kişilerin hangi seçmeli birimlere sahip olması gerektiği ve Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olması gereken asgari personel sayısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenmektedir. Yönetmeliğe aykırı hareket edenler, hakkında ilgili kanunun 18'inci maddesinde öngörülen idari para cezası bakanlığın talebi üzerine yetkili idarelerce uygulanacaktır."

Açıklamada, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu belgelendirme sınavlarının Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri AŞ (MEYBEM) tarafından yapılacağı hatırlatılarak, sınava girmek isteyen kişilerin istenen belgelerle odaya müracaat edebileceği kaydedildi.







