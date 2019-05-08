KTSO'dan emlak danışmanı sınavına kayıt uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), taşınmazların alım, satım ve kiralanması ile ilgili sorumlu emlak danışmanı sınavı için başvuruların odaya yapılması gerektiğini bildirdi.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren yetkili kişilerin mesleki yeterlilik belgelerini almalarının zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Ticaret şirketlerinde şube müdürleri, sorumlu emlak danışmanları ve gerçek kişi işletmelerinin yetkililerinin en az birinin ilgili belgeleri almaları için KTSO'nun yapacağı sınavdan başarılı olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak yetkilisi, emlak danışmanı ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olmaları, Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nin Resmi Gazete’ de yayımlanan karar ile yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale getirilmiştir. KTSO öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği iştiraki olan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri aracılığıyla 'Sorumlu Emlak Yetkilisi (Seviye 5) ve Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 4)' belgelendirme sınavları yapılacaktır. İlgililerin 2 fotoğraf ve kimlik fotokopisiyle odamıza 14 Mayıs 2019 tarihine kadar başvurarak, kendilerine verilen hesap numaralarına sınav ücretini yatırmaları gerekmektedir. Sınav, 16-17 Mayıs 2019 tarihilerinde yapılacaktır."