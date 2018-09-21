KTSO'dan eğitim yardımı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO), yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla geleneksel hale getirilen eğitim yardımlarına devam ediliyor.

Hazırlatılan her biri 50 lira değerindeki 800 çekin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına başlandı. Oda tarafından zarf içerisinde tek tek üye iş yerlerine gönderilerek dağıtımı yapılan eğitim yardımı çekleri, sadece çeklerin üstünde yazan iş yerinde geçerli olacak.

KTSO Başkanı Yakup Eğri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla toplam 40 bin lira değerinde eğitim yardımı yapıldığını belirtti.

Kırtasiye ve giyim amacıyla kullanılacak olan çeklerin hangi esnafta kullanılacağının da belirlendiği anlatan Eğri, şunları kaydetti:

"Dağıtılan çekler sadece üzerinde ad ve unvanı yazılı kırtasiye ve ya da giyim mağazasında geçerli olacak. KTSO'ya kayıtlı olan bu iş yerlerinde nakit para yerine geçecek olan çeklerin 5 Ekim 2018 tarihine kadar kullanılmadığı takdirde bir değeri kalmayacak. Amacımız eğitim öğretime başlayan çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için ailelere küçük bir katkı sağlamak. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitiminde bir nebze olsun katkımız olacaksa bu bizim için en büyük değerdir. Eğitimde dereceler çıkartan ilçemizde umarım bu yıl da bir çok öğrencimiz başarılarıyla bizleri gururlandırır."



