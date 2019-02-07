KTSO'da UR-GE Projesi bilgilendirmeleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO), mobilya sektörüne yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldığı bildirildi.
KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda konferans salonunda, mobilya sektörleri desteklenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) kapsamında üyeler bilgilendirildi.
Yurt dışı gezilerinin sayısının artması gerektiği, mobilya ile birlikte alt sektörlerin de yurt dışı pazarlarına girerek, faaliyet alanını genişletmeleri tavsiyesinde bulunulan toplantıda, projeye dahil olacak firmaların kesinleştirilerek, başvurusu yapılması kararı alındı.