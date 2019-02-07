KTSO'da UR-GE Projesi bilgilendirmeleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO), mobilya sektörüne yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldığı bildirildi.KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda konferans salonunda, mobilya sektörleri desteklenmesi...