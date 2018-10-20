KTSO'da sigortacılık sorunları görüşüldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (KTSO) sigortacılık faaliyeti ve sigorta sektörünün sorunları görüşüldü.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, kentte sigortacılık faaliyetiyle uğraşanlara yönelik düzenlenen toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut ile SAİK Yönetim Kurulu üyeleri Yener Koçer ve Özgür Yılmaz, sektör sorunları ve yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

İnternet üzerinden yapılan satışların denetimsizliği konusunda katılımcılara sunum yapıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Odamızda kentteki sigorta sektörü çalışanlarına yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Gerçekleştirilen programda trafik sigortaları, havuz komisyon oranı ile taban komisyonlar, haksız rekabet ve promosyon indirimleri, internet üzerinden satışlardaki denetimsizlik, fatura ödeme noktalarındaki satışlardan duyulan rahatsızlık, yangın sigortaları ve riskli işlerin uygulamaları, şirketlerin farklı satış kanallarına farklı fiyat uygulamaları sorunları görüşüldü."