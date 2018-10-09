KTO'dan AK Parti'ye ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KTO Başkanı Gülsoy, yönetimiyle Çopuroğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yerel seçimlerde de başarılar dileyen Gülsoy, "Rabbim güzel görevler yapmayı nasip etsin. Bizler de seçimlerden hemen sonra birlikte bu şehrin daha büyümesi için beraber çalışacağız. Siyasi partilerle sivil toplum kuruluşları uyum içerisinde çalışmalı ki şehrin marka değerini biraz daha yükseltsin. Bizim gayemizde bu. Sizin gayenizde millete hizmet etmek. Rabbim tekrar başarılı kılsın." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KTO'nun şehir için önemli bir misyon taşıdığını ifade eden Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Kentte faaliyet gösteren 26 bin esnafı beş ile çarptığınızda odanın boyutunun ne kadar çok olduğu belli. İyi bir ekibiniz var. Allahım utandırmasın. Siz ticaret boyutu ile hizmet ederken biz de siyaset boyutu ile hizmet ediyoruz. Şehrimiz için düşündüğümüzde kurumlarla olan diyaloglarımızda ayrımız gayrımızın olmadığını zaten Kayseri halkı biliyor."