KTO Başkanı Hiçyılmaz:

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KTO meclis çalışmalarının aksatılmaya ve sabote edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Hiçyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, dün düzenlenen meclis toplantısının, 2018 bütçesine ilişkin görüşmelerinde karar yeter sayısı arandığı için ertelendiğini ifade etti.

Yılın son meclis toplantısında bütçe görüşmelerinin yapıldığını aktaran Hiçyılmaz, şunları kaydetti:

"Aralık ayı meclis çalışmaları içerisinde, 2018 bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerin başından itibaren, bazı meclis üyeleri tarafından art niyet taşıyan ve tamamen yanlış bilgiler içeren müdahaleler yapılmıştır. Yapılan bu müdahalelerin, meclis çalışmasını aksatmaya ve sabote etmeye yönelik olduğu aşikardır ve meclis üyelerimizin ve basının gözü önünde gerçekleşmiştir. Bu art niyetli ve bütçe çalışmalarını lüzumsuz bir şekilde uzatmaya yönelik müdahalelerden dolayı bazı meclis üyelerimizin salonu terk ettiği görülmüştür. Taşıdıkları art niyetin tezahürü olarak, meclis çalışmasını sabote eden bazı meclis üyeleri ise hedeflerine ulaşmak için bir adım daha atmış, mecliste karar yeter sayısı olmadığı yönünde girişimde bulunmuş ve aralık ayı meclis toplantısının yapılamamasına sebep olmuşlardır. Aralık ayı meclis toplantısında yaşananlar, KTO'yu ele geçirmeye ve kendi çıkarlarına göre şekillendirmeye çalışan zihniyetin, zavallı ve beyhude çabası olmaktan öteye geçemeyecektir. Yaşananlar, bu zihniyetin tekrar KTO'ya hakim olmaması için verdiğimiz mücadelenin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."