KTO Başkanı Gülsoy'dan Çelik'e ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülsoy, Çelik'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çelik'in kentin standartlarının daha iyi olması için elinden gelen her şeyi yaptığını belirten Gülsoy, desteklerinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

Kayseri için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Çelik ise şehrin birlikte yönetilmesiyle verimliliğin arttığını kaydetti.

Program hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından sona erdi.