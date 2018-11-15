KTO Başkanı Gülsoy'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 2. Katip Marta Demidova ve Ekonomiden Sorumlu Danışman Ruslan Kizelevic, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’u ziyaret etti.

KTO'dan yapılan açıklamaya göre, Kizelevic, Gülsoy'u ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bu tür ziyaretlerin ticari ilişkileri geliştireceğini kaydeden Gülsoy, şunları aktardı:

Her iki ülkenin de ihracat hacminin artması adına yapılan ziyaretleri olumlu buluyor ve bu görüşmelerin, ticari gelişmelerin başlangıcı olacağına inanıyorum. Bizim işimiz ticaret, sanayi, ekonomi. Her zaman söylediğim gibi ülkeler arasında yaşanan hiçbir siyasi olumsuzluk iş ilişkilerine yansımamalı, herkes işini gerektirdiği gibi yapmalı. Ancak bu şekilde ülke ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Ülkeler birbirleriyle ticareti artırdıkça aradaki dostluklar da pekişecektir diye düşünüyorum."

Misafirperverliklerinden dolayı Gülsoy’a teşekkür eden Kizelevic ise Kayseri ticaretini incelediklerini ve şehrin gelişmişliğinden haberdar olduklarını belirtti.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.