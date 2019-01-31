KTB'den Başkan Yaka'ya ziyaret

KONYA (AA) - Karapınar Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Ahmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, ilçeye kazandırılacak "Yeni Hayvan Pazarı"na ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Ulusoy, ilçenin hayvan sayısı bakımından önemli rakamlara ulaştığını söyledi.

Karapınar'ın hayvancılıkta söz sahibi bir ilçe olduğunu belirten Ulusoy, "Her yönü ile kalitemizi ispat ettik. Yeni bir hayvan pazarı yapılması için Belediyemiz ile ortak hareket ediyoruz.Gerekli görüşmeler yapıldı.Umuyorum ki ilçemize modern bir hayvan pazarı kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka ise ziyaretleri dolayısıyla KTB heyetine teşekkür etti.

