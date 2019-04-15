KTB'den baklagil raporu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Türkiye'de bakliyat üretimine dikkat çekmek amacıyla rapor yayınladı.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, borsa, Türkiye'de bakliyat üretiminde son yıllarda ciddi gerileme trendine girmesi nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekmek adına bir rapor yayınladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, baklagilin Kayseri'deki durumuyla ilgili şunları kaydetti:

"Fasulye ekim alanı 2004 yılında 28 bin 590 dekar iken 2018'de 15 bin 619 dekara geriledi. Nohut ekim alanı 2004 yılında 68 bin 220 dekar iken 2018'de 75 bin 212 dekara çıktı. 2004'te 5 bin 520 dekar olan yeşil mercimek ekim alanı 2018'de bin 350 dekara düştü. İyi tarım uygulamaları, organik tarım gibi üretim sistemlerini baklagil yetiştiriciliğinde yaygınlaştırarak, baklagil yetiştirmenin üstünlüğünü sağlayıcı, girdi maliyetlerini azaltıcı çalışmalar yapılması gerekir."