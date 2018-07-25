KTB Meclis üyeleri, Erciyes'te toplandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) meclis üyeleri, Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde Erciyes Dağı'nda bir araya geldi.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, meclis üyelerine, Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler tarafından yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

KTB Başkanı Recep Bağlamış, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Bacasız fabrika olarak adlandırılan turizm sektöründen Kayseri'nin uzun yıllar hak ettiği payı alamadığını belirten Bağlamış, "Erciyes, Kayseri için büyük bir şanstır. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler şehrinizin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Artık dünya tarafından tanınan Erciyes’in tanıtımı için borsa olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Erciyes’in bu seviyeye getirenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.