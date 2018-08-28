KTB Başkanı Bağlamış'tan Zafer Bayramı mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bağlamış, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zaferle neticelendiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını belirtti.

İstiklal Savaşı'nın, Türk askerinin cesaret ve fedakarlığı sayesinde zaferle sonuçlandığını vurgulayan Bağlamış, şunları kaydetti:

"Vatanımızın düşman işgalinden tamamen kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin tüm imkansızlıklarına rağmen vatanseverliği sayesinde kazanılan bir zaferdir. Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza, vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, büyük bir zafer kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."