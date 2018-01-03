KSMD Olağan Genel Kurulu yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya Kültür Sanat Medeniyetleri Derneğinin (KSMD) 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Avanos ilçesindeki, özel bir firmaya ait konferans salonunda düzenlenen toplantıda, halen Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görevini sürdüren Bayram Ekici, dernek başkanlığına getirildi.

Genel kurulun ardından gazetecilere açıklama yapan Ekici, dernek olarak Kapadok'ya bölgesi ve Anadolu'yu kültür ve sanat alanında dünyaya duyurmayı hedeflediklerini belirtti.

Dernek aynı zamanda Nevşehir’de kurulan Kapadok'ya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonunun (SİFED) kurucu üyelerinden biri olma özelliği taşıdığını kaydeden Ekici, SİFED'in ise Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi olması için de çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Derneğin, kültür sanat etkinlikleri düzenleyerek, bu kapsamda önemli çalışmalar yapacağını aktaran Ekici, şöyle konuştu:

"Kültür, etkileşim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Sanat eserlerini incelediğimizde içinde bulunduğu kültürün, zamanın ve çevrenin izlerini görürüz. Kültür her ne kadar sanatı etkiliyorsa sanatta kültürleri etkiler, geliştirir. Kapadok'ya Kültür Sanat Medeniyetleri Derneği olarak bizlerde sanatın ve kültürün devamlılığını sağlayan önemli etkenlerinden biri olmayı amaçlıyoruz. Derneğimiz çok kapsamlı olup yurt içi ve yurt dışından kültür ve sanata katkı sağlayan kişilerin üye olarak alınabileceği bir dernektir. Medeniyetleri kültür ve sanatla birleştirerek tüm dünyaya sesini duyurabilecek güce sahip bir dernektir."