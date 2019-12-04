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Krosta Sorgun üstünlüğü
YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tunçer, Yozgat'ta düzenlenen kros yarışmalarında Sorgunlu sporcuların büyük üstünlük gösterdiğini, 6 kategorinin 4'ünde birinci olduklarını belirtti. Tunçer, AA muhabirine yaptığı...
Genel 04.12.2019, 15:41
YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik ve Spor Müdürü Levent Tunçer, Yozgat'ta düzenlenen kros yarışmalarında Sorgunlu sporcuların büyük üstünlük gösterdiğini, 6 kategorinin 4'ünde birinci olduklarını belirtti.
Sporcuların aldıkları dereceden oldukça memnun olduğunu dile getiren Tunçer, "8 Ocak’ta yapılacak olan grup müsabakalarında, Yozgat'ı tüm kategorilerde Sorgunlu sporcularımız temsil edecek. Tüm sporcularımıza grup müsabakalarında başarılar diliyorum." dedi.
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