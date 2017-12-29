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Kronik ve ağır hastalığı olanlara destek

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: - "Kronik ve ağır hastalığı olan ve maddi anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza düzenli olarak hem maddi hem de psikososyal anlamda destek sağlayacağız. 2018'in ilk aylarından itibaren bu desteklerimize başlıyoruz"

29 Aralık 2017 Cuma 11:28
Kronik ve ağır hastalığı olanlara destek
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ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Ağır kronik hastalıklarda muhtaç duruma düşmüş vatandaşlar için 2018'de psiko-sosyal ve nakdi destek programı hayata geçirilecek. Yardım programının ilk aşamasında, subakut sklerozan panensefalit (SSPE) ile mücadele eden yoksul vatandaşlara düzenli destek sağlanacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, maddi ve psikososyal destekle tedavi süreçlerini evlerinde devam ettiren kronik hastalığı olanların ve bu hastaların ailelerinin mücadele süreçlerine destek verilecek.

"Dünya çapında bir ilk" olma özelliği taşıyan bu programın ilk aşamasında, tüberküloz ve kızamık mikrobuna bağlı bir beyin hastalığı olan SSPE ile mücadele eden yoksullara düzenli psiko-sosyal ve nakdi destek sağlanacak. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

- "İhtiyaç sahibi olan hastalarımızın daima yanında olacağız"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kaya, kronik ve bulaşıcı hastalıkların birey ve toplumda fiziksel sağlığa ilişkin kayıpların yanı sıra ekonomik ve psikososyal kayıplara da neden olduğuna dikkati çekti.

Bazı durumlarda sadece tıbbi tedavinin yetersiz kalabildiğini hastaların tedaviye uyumu için sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmeleri gerektiğini vurgulayan Kaya, "Kronik ve ağır hastalığı olan ve maddi anlamda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza düzenli olarak hem maddi hem de psikososyal anlamda destek sağlayacağız. 2018'in ilk aylarından itibaren bu desteklerimize başlıyoruz. İhtiyaç sahibi olan hastalarımızın daima yanında olacağız." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıFatma Betül Sayan KayaSSPE
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