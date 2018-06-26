Kreş çocuklarından örnek davranış

ANKARA (AA) - Pursaklar ilçesinde kreş çocukları, bir yıl boyunca biriktirdikleri mavi kapak ve pet şişeleri Uluslararası Omurilik ve Felçliler Derneği'ne bağışladı.

Pursaklar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nezaket Okulu Ayyıldız Şubesi kreş öğrencileri, derneği ziyaret ederek, bir yıl boyunca biriktirdikleri mavi kapak ve pet şişeleri teslim etti.

Dernekteki el sanatı ustaları atölyede yaptıkları cam ürünlerini minik öğrencilere hediye etti.

Öğrenciler de atölyede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



