Kremlin'den 'S-400 anlaşması tamam' açıklaması

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına yönelik yaklaşımını olumsuz bulduklarını belirterek, "Ankara'nın da ifade ettiği gibi S-400 anlaşması bitmiş, tamamlanmış bir anlaşmadır." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin S-400 alımına yönelik yaklaşımını eleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var, bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. S-400 için Rusya'ya personelimiz giderek eğitim almaya başladı." ifadesini kullanmıştı.
Muhabir: Emre Gürkan Abay