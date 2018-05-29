"Kredi masraflarınızı geri ödüyoruz" diyerek dolandırmış

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, tanımadığı kişileri arayıp, "Çektiğiniz kredi masraflarınızı geri ödüyoruz" diyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, başka bir suçtan tutuklu olan ve Ses Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan sanık Ferdi B, şikayetçi ve sanık avukatları hazır bulundu.

Ferdi B, duruşmadaki savunmasında, dolandırıcılık yapmadığını ileri sürdü.

Sanık, suç esnasında kullanılan telefon numarasının kime ait olduğunu soran mahkeme başkanına, "Telefon numarası bana ait. Sabit bir hat. Kişisel hattım. Ama yaşanan durumun ne olduğunu bilmiyorum. İddianameyi okumadım." yanıtını verdi.

Davacı tarafın avukatı ise sanığın suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, "Sanık müvekkilimi aramış, 'Daha önceki çektiğiniz kredilerin masrafı olan bin 200 lirayı iade edeceğiz' demiş. Müvekkilimi kandırıp kredi kartı bilgilerini almış ve hesabından para çekmiştir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın iddianameyi okuması için süre vererek duruşmayı erteledi.



