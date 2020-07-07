Kredi Kartı ile MTV (Bandrol) Ödeme - Temmuz 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) mobil uygulaması kullanarak, GİB'in internet sitesinde "İnternet Vergi Dairesi/Motorlu Taşıtlar" bölümüne 02:00- 22:00 arasında giriş yapı kredi kartı ya da bazı bankaların debit kartı ile, internet bankacılığı üzerinden veya banka şubelerinden, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni tahsil edebilen Vergi Dairesi Müdürlükleri'nden yapılabiliyor.



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KREDİ KARTIYLA ÖDEMEK İSTEYENLER BU ADIMLARA DİKKAT



-Kredi kartı anlaşmalı bankalardan birisine ait olmalı.



-Kredi kartı bilgileri doğru girilmelidir.



-Kredi kartınız, internet üzerinden alışverişe açık olmalı.



-Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasından kredi kartıyla yapılan tahsilatlarda, sadece tek çekim yapılabilir.





-Kredi kartınızın güvenlik kodu (CVVX) kartın arkasındaki bandın üzerindeki rakam gurubunun son 3 hanesidir.-İnternet sunuculardaki yoğunluğun artması nedeniyle Gelir İdaresiBaşkanlığının ya da Kredi Kartıyla ödeme yapılmak istenilen Bankanın Internet sayfasında bağlantı ile ilgili sorun varsa biraz sonra tekrar denenmeli.İnternet sayfamızdaki tahsilatlar ekranında yaptığınız ödeme, sadece tek çekim yapılmış olarak görünür, ancak bankalar taksit uygulamasını kendi promosyonları olarak yaptığı için interaktif hesaplarında taksitli olarak gösterebiliyorlar. Zaten bankaların çoğu 3 taksit uygulaması yapıyor.GİB İnternet Vergi Dairesi'nden faydalanabilmek için İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu'nun doldurulması gerekmektedir. Bu formu İnternet Vergi Dairesi'nden ya da bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden edinebilirsiniz. Başvuru formunu gerçek kişiler için kişinin kendisi, tüzel kişiler için ise temsile yetkisini bulunduran kişilerin imzalaması gerekmektedir.GİB İnternet Vergi Dairesi'nden mobil uygulamasını indirerek yararlanabilirsiniz. Uygulamayı Androidişletim sistemine sahip cihazlar için Google Play'den, iOS işletim sistemine sahip cihazlar için ise iTunes'ten indirebilirsiniz.