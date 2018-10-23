Kral Selman ile Veliaht Prens Kaşıkçı'nın oğullarını kabul etti

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğulları Sehl ve Salah ile bir araya geldi.

Kral Selman ve Veliaht Prens, Kaşıkçı'nın oğullarına taziyelerini sunarak, aileye ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Sehl ve Salah Kaşıkçı da başsağlığı dileklerinden ötürü şükranlarını ifade etti.

Kral Selman ile Veliaht Prens, iki gün önce de Salah'ı telefonla arayarak taziyede bulunmuştu.

Muhabir: Zeynep Hilal Karyağdı