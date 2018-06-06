"Kral kızı"nın UNESCO'nun geçici listesine alınması

YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, halk arasında "Kral Kızı" olarak bilinen, "Basilica Therma" adlı tarihi Roma hamamının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınmasına ilişkin, "Buraya hükümet olarak ciddi kaynak aktarıyoruz. İnşallah her yıl kademe kademe bu hamamı bütün ihtişamıyla ortaya çıkaracağız ve insanlar istifade edecek." dedi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesindeki Roma hamamının bulunduğu bölümde bir televizyon programına katılan Bozdağ, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Roma hamamının halk arasında "Kral Kızı" olarak bilindiğini anlatan Bozdağ, "Burasının 2 bin yıllık geçmişi var. 2 bin yıldır buranın sıcak suyu kesintisiz akıyor. Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde Roma hamamları var ama kesintisiz 2 bin yıldır suyu akan Roma hamamı bir burası, bir de İngiltere'de." diye konuştu.

Bozdağ, havuzun yapıldığı gibi orijinal şekliyle durduğunu vurgulayarak, "Çünkü buralar yeni kazılarla gün yüzüne çıkarıldı ve hamam bütün boyutlarıyla ortaya çıkıyor. Şimdi buraya hükümet olarak ciddi kaynak aktarıyoruz. İnşallah her yıl kademe kademe bu hamamı bütün ihtişamıyla ortaya çıkaracağız ve insanlar istifade edecek." dedi.

Hamamın hikayesini anlatan Bozdağ, şu bilgileri verdi:

"Kayseri'de Roma krallarından birisi var, onun kızı çok ağır hastalığa yakalanıyor ve buradaki sıcak suyla tedavi oluyor. O nedenle buranın ismi 'Kral Kızı' olarak da biliniyor ve ondan sonra burası yapılıyor. O günden bugüne faaliyetine devam etmiş. Sonra kaybolmuş, yeniden ortaya çıkarıldı, değişik hastalara da burası deva olan bir yer."

Bozdağ, Roma hamamının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını anımsatarak, "Bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber orijinalliğini bozmadan ortaya çıkarmaya, Türkiye'nin ve dünya kültür mirasına katmaya devam edeceğiz." dedi.

Herkesi Sarıkaya ilçesinde bulunan termal sulardan yararlanmaya davet eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'nin çok eski bilinen 2 bin yıldan beri de var olan bir sıcak suyu, termal suyu var. Pek çok hastalığa deva olur. Bunu bilen özel insanlar, onların hepsi her yıl buraya gelirler ama Türkiye'nin her tarafında bu bilinmiyor. O nedenle bizi duyanlar varsa onların Sarıkaya'yı ziyaret etmelerinde, buradaki 2 bin yıldır devam eden bu sudan istifade etmelerinde fayda vardır diyorum. Burası henüz faaliyete geçmedi ama termal merkezi olduğu için buranın aldığı kaynaktan şu anda termal oteller var. Vatandaş, gelen ziyaretçiler onlardan istifade ediyorlar."