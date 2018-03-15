KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis ve para cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda 7 sanık, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Fatma Emül, Şeyma Çiçek Deniz, Fatih Önder, Ayşegül Küçükaslan, Canan Demir, Şule Yalçın ve Ayşegül Peköz'ün, "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Heyet ayrıca, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanıklardan Demir, Yalçın ve Peköz'ün, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, hapis cezasının yanı sıra "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçunun oluşturduğu zarar nedeniyle çalıştıkları süreyi göz önünde bulundurarak Demir'i 262 bin lira, Yalçın'ı 239 bin 38 lira ve Peköz'ü 187 bin 210 lira adli para cezasına çarptırdı.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturması sürüyor.

KPSS'nin 10 Temmuz 2010'daki oturumuna ilişkin sorularının sınav öncesinde sızdırılmasına ilişkin bugüne kadar 3 bin 155 kişi hakkında dava açıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce 2 bin 398 kişi hakkında dava açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen günlerde 757 kişi hakkında daha ayrı ayrı iddianame düzenlemişti.

İddianamelerde şüphelilere, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşları zararına zincirleme dolandırıcılık" ve "resmi belgede zincirleme sahtecilik" suçlamaları yöneltildi ve şüpheliler hakkında 14 yıl 9'ar aydan 36'şar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Son iddianamelerin kabulüyle birlikte Temmuz 2010'daki KPSS'ye ilişkin dava sayısı 2 bin 579, şüpheli sayısı ise 3 bin 155 oldu.

- Yaklaşık 550 dosya karara bağlandı

Öte yandan soruşturma dosyalarının gönderildiği Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şu ana kadar yaklaşık 550 davayı karara bağladı.

Bunlar arasında ÖSYM Soru Hazırlama Biriminde görevli 3 kişinin "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 14 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldığı dava da bulunuyor.