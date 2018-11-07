KPSS sorularının sızdırılması davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda 3 sanık, "terör örgütü üyesi olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından toplam 9 yıl 4 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar Ramazan Kuş, Şule Ece, Neslihan Yeşilyurt ve Fatma İyitütüncü ile avukatları katıldı.



Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, soruların sızdırılması ve FETÖ ile ilgilerinin olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.



Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 4 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme sanıklardan Ece, Yeşilyurt ve İyitütüncü'ye, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık"tan da 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

Sanıklar ayrıca adli para cezasına da çarptırıldı.

Öte yandan aynı suçlardan yargılanan Ö.H, beraat etti.

- İddianame



İddianamede, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'den önce soruların ele geçirilerek sanıklara dağıtıldığı belirtilmişti.



Sanıklar arasında "örgüt bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde zanlıların FETÖ içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedilmişti.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiğine dikkat çekilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatılmıştı.



Davanın iddianamesinde, "Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS eğitim bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı vurgulanarak, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespitine yer verilmişti.